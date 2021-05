Rafinha : “J’espère que nous pourrons nous voir au Parc et vivre les choses ensemble”

Pour préparer la saison 2021-2022, le PSG devra renouveler son effectif à certains postes. Et avant d’envisager d’éventuelles arrivées, les Rouge et Bleu devront vendre certains éléments. Quelques joueurs du milieu de terrain sont notamment annoncés sur le départ afin d’apporter des liquidités. Et selon L’Equipe, le club de la capitale pourrait vendre Rafinha (sous contrat jusqu’en 2023) “en cas d’offre satisfaisante.“ Après une saison passée avec le PSG, le Brésilien de 28 ans a connu un exercice 2020-2021 mitigé. Souvent utilisés par Thomas Tuchel lors de la première partie de saison, le natif de São Paulo a vu son temps de jeu se réduire depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino. Cependant malgré son faible temps de jeu et les rumeurs autour d’un éventuel départ, Rafinha a fortement apprécié sa première saison avec les Rouge et Bleu comme il l’a indiqué via ses réseaux sociaux. “Première saison à Paris. Une ville qui m’a toujours paru merveilleuse et aujourd’hui j’y vis. La saison prochaine j’espère que nous pourrons nous voir dans le Parc des Princes, les rues, sans pandémie, et vivre les choses ensemble. Une nouvelle langue, de nouvelles expériences, personnes… Un cadeau ☺️. Il est maintenant temps pour déconnecter et de reposer. À bientôt!! 🤙🏽”

Statistiques 2020-2021 de Rafinha*

Ligue 1 : 23 matches disputés (1.368 minutes) – 4 passes décisives

: 23 matches disputés (1.368 minutes) – 4 passes décisives Ligue des champions : 8 matches disputés (125 minutes) – 1 passe décisive

: 8 matches disputés (125 minutes) – 1 passe décisive Coupe de France : 3 matches disputés (157 minutes) – 1 passe décisive

*Source : psg.fr