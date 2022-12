Le PSG retrouvait la compétition ce mercredi après un mois d’arrêt et dans le même temps le Parc des Princes. Au terme d’une rencontre compliquée et très serrée, les Parisiens s’en sont sortis grâce à Kylian Mbappé, auteur du but de la victoire dans les ultimes secondes de la partie sur pénalty. Désormais après chaque match au Parc des Princes, vous retrouverez un nouveau rendez-vous sur Canal Supporters : #DiapoCS.

Vous découvrirez les meilleures photos prises par notre photographe en bord de terrain au cours de la rencontre de la veille, Walid Karouni. Vous pouvez aller voir tout son travail sur son compte Instagram, @WalidK23. Retour en image sur la victoire du Paris Saint-Germain contre Strasbourg (2-1).

Le retour à la maison

Mbappé en 1 contre 1

Nordi Mukiele ballon au pied

Neymar au corner

Célébration de Marquinhos

La rage de notre capitaine

L’amour du maillot

Le groupe uni pour célébrer ce but

La frustration de Gigio après l’égalisation

Nos tits à l’échauffement

Toujours un oeil dans le dos

Aller chercher la victoire…

… Malgré l’exclusion de Neymar

La déception se lit sur son visage

Le sourire de Mbappé après son but

La sauveur du match

Un petit coucou à la caméra Kyk’s ?!