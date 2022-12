Les chiffres à retenir après PSG / Strasbourg

Pour son match de reprise ce mercredi, le PSG est difficilement venu à bout du RC Strasbourg mais finit l’année 2022 sur une bonne note. Retour sur les chiffres importants de cette rencontre face au RCSA.

Après six semaines de coupure liées à la Coupe du monde 2022, le PSG retrouvait la compétition et le Parc des Princes ce mercredi. Dans un match à rebondissement, le club parisien a réussi à obtenir les trois points grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé dans les dernières seconde (2-1). Avec ce succès, les champions de France en titre n’ont plus perdu lors des 30 dernières rencontres dans leur enceinte en championnat, « de loin la meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens, puisque c’est au moins deux fois plus que son premier poursuivant, le Bayern Munich (14) », rapporte le PSG via son site internet. De plus, les Rouge & Bleu restent l’une des deux seules équipes encore invaincues en championnat avec le Napoli. Toutes compétitions confondues, le club parisien enchaîne un 32e match sans défaite (25 victoires, 7 nuls), soit la troisième meilleure série de son histoire (les deux autres records datent d’août 1993-avril 1994 (37) et mars-décembre 2013 (36)).

Kylian Mbappé finit en beauté l’année

En marquant sa réalisation à la 95e minute et 41 secondes, Kylian Mbappé est devenu le buteur le plus tardif de l’histoire du PSG en championnat, et le deuxième toutes compétitions confondues juste derrière le but mythique d’Antoine Kombouaré face au Real Madrid (95’55) en 1993. D’ailleurs, le numéro 7 parisien termine son année 2022 avec 44 buts avec les Rouge & Bleu et achève donc l’année civile en tant que meilleur buteur d’Europe, devant Robert Lewandowski (38).

Avec sa 19e place au classement, le RC Strasbourg avait à coeur de ramener au minimum un point de son déplacement à Paris. Dans son histoire, le RCSA n’a jamais remporté un seul match sur la pelouse du Parc des Princes en 36 matches officiels (28 défaites et 8 nuls).