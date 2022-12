PSG / Strasbourg : les notes des Parisiens dans la presse

Pour son match de reprise après la trêve hivernale, le PSG s’est imposé dans la douleur face au RC Strasbourg (2-1) et peut remercier Kylian Mbappé, auteur d’un but salvateur dans les dernières secondes de la rencontre.

Pour son premier match post-Coupe du monde, le PSG retrouvait le Parc des Princes ce mercredi avec la réception du RC Strasbourg Alsace. Et les Parisiens, qui ont évolué à dix pendant la dernière demi-heure de jeu suite à l’expulsion de Neymar Jr, ont arraché la victoire dans les ultimes secondes du match grâce à un penalty transformé par l’international français.

Mbappé en sauveur, Verratti en difficulté

Après l’expulsion du Brésilien, Kylian Mbappé a été celui qui a sonné la révolte chez les Rouge & Bleu, comme le rapporte L’Equipe (6/10) : « Il donne la victoire à son équipe au bout du bout du temps additionnel sur penalty, un exercice dans lequel il fait preuve d’un sang-froid à toute épreuve. Avant, il a été peu inspiré et a notamment buté à cinq reprises devant Sels. » De son côté, Marco Verratti (noté 4/10 dans L’Equipe) n’a pas offert la meilleure prestation pour célébrer sa prolongation de contrat : « L’Italien a livré l’un de ses plus mauvais matchs avec le PSG depuis bien longtemps. Il se fait chiper le ballon par Thomasson (51e) juste devant sa surface sur l’égalisation strasbourgeoise. Averti une minute plus tôt. Avant, il avait été très peu inspiré », résume le quotidien sportif.

Belle performance de Bitshiabu, un match à deux visages pour Neymar

Concernant El Chadaille Bitshiabu, il a livré une prestation très solide dans un poste inhabituel de latéral gauche. En effet, pour sa première titularisation en Ligue 1 avec les Rouge & Bleu, le Titi « a fait preuve d’une impressionnante puissance physique et de beaucoup de personnalité dans ses interventions », comme le note Le Parisien (7/10). De son côté, Neymar Jr (noté 5/10 par LP) a montré deux visages lors de cette rencontre. Juste avant son expulsion pour deux cartons jaunes en l’espace de deux minutes, le Brésilien avait réalisé « des courses généreuses, des efforts défensifs, des dribbles incisifs » et une passe décisive pour son compatriote Marquinhos. Mais, l’attaquant de 30 ans a tout gâché en étant expulsé sur une simulation dans la surface adverse.

Les notes des joueurs du PSG ( L’Equipe ) : Donnarumma 6 – Mukiele 7, Ramos 7, Marquinhos 7, Bitshiabu 6 – Ruiz 3, Verratti 4, Vitinha 3 – Neymar 5 – Ekitike 4, Mbappé 6

