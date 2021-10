Au terme d’un match ahurissant, comme rarement vu sous Didier Deschamps, l’Équipe de France a totalement renversé la Belgique pour se qualifier en finale de la Ligue des Nations. Menés 2-0 à la pause, les Bleus se sont finalement imposés 2-3, notamment grâce à un très grand Kylian Mbappé lors du second acte. Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz a tenu à rendre hommage à la grande prestation de l’attaquant parisien.

« Kylian Mbappé est celui qui réveille l’Équipe de France dans ce match, c’est le meilleur joueur sur la seconde période, a estimé Kevin Diaz. On commence, en plus, à voir une entente se mettre en place avec Karim Benzema. Il ne faut pas minimiser ce que fait Kylian Mbappé ce soir face à la Belgique. Comme souvent, il a parlé avant et il assume après sur le terrain. «