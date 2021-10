Thuram : « La MNM ? J’aurais adoré les affronter »

En s’octroyant la signature de Lionel Messi, le PSG s’est muni de l’un des trios les plus menaçants de la planète football. S’il faut encore logiquement que Neymar, Mbappé et la Pulga peaufinent leurs automatismes, la MNM fait tout de même déjà trembler sur le papier. Présent au Festival dello Sport, Lilian Thuram, illustre défenseur aujourd’hui à la retraite, a avoué qu’il aurait été ravi de se mesurer à de tels joueurs : « La MNM ? Sincèrement, si j’étais défenseur aujourd’hui, j’adorerais les affronter. Si Fabio (Cannavaro) et Gigi (Buffon), lui joue encore, étaient jeunes, ils feraient le spectacle contre eux« , a déclaré Lilian Thuram dans des propos relayés par Goal.