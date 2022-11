Didier Deschamps décide de ne pas remplacer Benzema

La Coupe du Monde ouvre ses portes ce dimanche avec une rencontre entre le Qatar et l’Equateur (17h00). Côté Bleu, c’est mardi que l’aventure commence. Une aventure qui se fera sans la présence de Karim Benzema.

On y est, la Coupe du Monde se lance ce jour. Et à l’aube de ce tournoi planétaire, de nombreux forfaits de joueurs très importants sont tombés. L’Équipe de France ne déloge pas à cette problématique. Ainsi, après les absences entérinées de Presnel Kimpembe, N’Golo Kanté, Christopher Nkunku et Paul Pogba, c’est au tour de Karim Benzema de jeter l’éponge. La nouvelle a été officialisée ce samedi.

La décision de Didier Deschamps est tombée

En effet, lors de la séance de ce samedi, Karim Benzema a dû écourter son entraînement. Touché à la cuisse, le Merengue s’est donc résigné et ne participera pas à ce Mondial avec ses partenaires. Un sacré coup dur pour Didier Deschamps. Mais malgré ce, alors qu’il avait l’occasion d’appeler un nouveau joueur pour pallier ce forfait, le sélectionneur tricolore a fait un tout autre choix. Présent sur le plateau de Téléfoot, ce dernier a confirmé qu’aucun joueur supplémentaire ne sera convoqué.