Presnel Kimpembe est touché au mollet depuis la veille du match entre le PSG et la Juventus Turin. Le défenseur central a tout de même été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde qui commence dans 10 jours. Le sélectionneur s’est montré rassurant au moment d’évoquer le titi parisien.

Blessé aux ischio-jambiers le 10 septembre dernier lors du match entre le PSG et Brest (1-0), Presnel Kimpembe avait manqué six semaines de compétition. De retour sur les terrains lors du match de Ligue des Champions entre les Rouge & Bleu et le Maccabi Haïfa (7-2), il avait enchaîné avec une titularisation contre Troyes le week-end suivant (4-3). Mais à la veille du match entre le PSG et la Juventus Turin, il s’était fait marcher sur le tendon d’Achille à l’entraînement et avait donc manqué le déplacement en Italie. Pas suffisamment remis, il était aussi forfait pour le match à Lorient le week-end dernier (1-2). Alors que l’on annonçait un retour à l’entraînement ce jeudi matin, sa situation est floue.

Didier Deschamps rassurant pour Kimpembe

Hier soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre, 18 décembre). Dans cette dernière figure deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Aucune surprise dans ces convocations, les deux joueurs étant tout le temps convoqué quand ils sont en forme. Au moment d’évoquer son choix de sélectionner le titi parisien, le sélectionneur de l’Equipe de France a donné des nouvelles rassurantes sur Presko. « Presnel sera disponible pour le match du PSG ce week-end« , a indiqué Deschamps en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe.