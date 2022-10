Le PSG voit son nom associé à de multiples affaires extra-sportives, mais aussi au dossier Kylian Mbappé. En effet, selon les derniers échos de la presse française, le numéro 7 parisien penserait à quitter le club de la capitale. Une affaire qui alimente les débats d’observateurs et supporters du ballon rond, mais aussi certaines anciennes gloires désormais consultants.

Entre caprices ou revendications légitimes, le spleen de Kylian Mbappé est un des sujets qui fait le plus parler et couler d’encre depuis le début de saison du PSG. Sur les ondes d’RTL, la légende du football, Didier Drogba, a été interrogé sur le dossier : « Je pense que ce que Mbappé demande, c’est du respect. N’oubliez pas qu’il est jeune, donc les petites erreurs, il va en commettre, mais il faut être quand même clément avec lui« . L’Ivoirien a ensuite poursuivi en faisant référence au statut que Kylian Mbappé occupe dans le rangs des sportifs français : « C’est quelqu’un qui représente la France, qui est champion du monde, qui vous a donné une coupe du monde. Donc un moment donné, il faut apaiser les choses« .

L’ancien attaquant de Chelsea a ensuite été interrogé sur un « Mbappé bashing » en ce moment, il a répondu : « C’est normal, c’est un des meilleurs joueurs au monde. Il apprend à vivre avec (le bashing ; NDLR). Souvent on s’étonne quand les meilleurs joueurs français partent jouer à l’étranger, on n’est pas content. Aujourd’hui il y en a un qui a décidé de rester on lui tombe dessus« .