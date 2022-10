PSG : Le marathon des parisiens jusqu’à la Coupe du Monde 2022

Après le bon début de saison du PSG tant dans les résultats que dans le jeu, c’est un véritable marathon qui se dessine pour la suite de la saison jusqu’à la Coupe du Monde 2022. La compétition qui se déroulera du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre. Elle verra de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain y participer. Avant de décoller pour le Qatar, les hommes de Christophe Galtier devront prendre part à cette dernière ligne droite avec les Rouge & Bleu.

Le marathon du PSG avant la Coupe du Monde 2022 débute dès ce dimanche 16 octobre (20h45 sur Prime Video) au Parc des Princes face à l’Olympique de Marseille. Une rencontre au sommet afin de préserver la première place de Ligue 1 Uber Eats, et s’imposer face au rival historique qu’est le club Phocéen. Après ce rendez-vous, les hommes de Christophe Galtier bénéficieront du seul temps de repos jusqu’au vendredi 21 octobre (21h sur Prime Video) et le déplacement à Ajaccio. Un match qui précède une date importante pour la qualification en huitième de finale de Ligue des Champions, puisque le PSG reçoit le Maccabi Haïfa le mardi 25 octobre (21h sur Canal+). Quatre jours plus tard (samedi 29 octobre à 17h sur Prime Video) les Rouge & Bleu affronteront Troyes au Parc des Princes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats.

Après cette rencontre face à l’ESTAC, les Parisiens retrouvent la C1 en se rendant au Juventus Stadium (mercredi 2 novembre, 21h sur Canal +) afin d’y affronter les Bianconeri pour l’ultime match des phases de poule de Ligue des Champions. C’est une nouvelle fois quatre jours plus tard que le Paris Saint-Germain retrouve le championnat avec une rencontre face à Lorient. Un match qui se jouera au Moustoir le dimanche 6 novembre (13h sur Prime Video). Enfin, le PSG jouera sa dernière partie avant la Coupe du Monde 2022 au Parc des Princes face à Auxerre (dimanche 13 novembre, 13h sur Prime Video) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats.