Pour renforcer son attaque, le PSG pense à Gianluca Scamacca. L’attaquant Sassuolo (23 ans) reste sur une bonne saison en Serie A avec 16 buts en 36 matches. Mais cette piste a surpris comme l’explique Le Parisien. « Scamacca n’a pas la renommée des habituelles recrues parisiennes. » Son éducateur chez les jeunes à la Lazio – Emiliano Leva – a très vite détecté son talent. « Il se distinguait très tôt de tous par sa taille (1m95, ndlr). De la tête, de loin… c’était un talent.«

Il a déjà jouer à l’étranger

Sa formation n’a pas été uniquement en Italie. Dès ses 15 ans, il a quitté son pays natal pour rejoindre les Pays-Bas et le PSV Eindhoven. Un choix expliqué par son Geert Brusselers, son entraîneur en U19 au PSV au Parisien « Les équipes de jeunes italiennes étaient plus axées sur les résultats. Les Néerlandaises, plus sur le développement. Gianluca le savait. » Brusslers explique que l’Italien a eu du mal à s’intégrer, notamment en raison de la barrière de la langue, et deux ans après son arrivée, il est retourné en Italie. Pour le laisser filer, le PSV aurait négocié une clause de revente assez élevée. En cas de transfert au PSG, elle devrait être déclenchée assure Le Parisien. Emiliano Leva estime que Scamacca a beaucoup évolué ces dernières années et « qu’aujourd’hui, il est très apprécié en Italie. Ici, difficile de trouver un attaquant aussi complet et prometteur. » Le quotidien francilien indique « qu’en dehors du terrain, il montre déjà une forme de maturité, de conscience de son rôle et de son image en adéquation avec la personnalité calme et altruiste décrite par ses proches.«