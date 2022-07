Le PSG dans l’expectative sur le dossier Keylor Navas

Le PSG possède deux gardiens de classe internationale avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Alors que l’alternance avait été prônée par Mauricio Pochettino la saison dernière, Christophe Galtier avait fait savoir qu’il choisirait un numéro 1 et un numéro 2. Et selon les dernières rumeurs, l’entraîneur aurait choisi l’Italien. Quid alors de Keylor Navas. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le Costaricain (35 ans) se plaît à Paris et aimerait rester.

Une réflexion qui aurait évolué concernant Navas

Selon Le Parisien – qui avait expliqué que le PSG souhaitait conserver Keylor Navas en tant que numéro 2 – la réflexion des Rouge & Bleu aurait évolué sur l’ancien madrilène, « même si rien n’indique que le statu quo ne demeurera pas. » Le quotidien francilien indique que Navas a été prévenu de son nouveau rôle au sein du club de la capitale au retour de ses vacances lors d’un entretien avec Christophe Galtier et Luis Campos. Le vestiaire joue un rôle important dans le maintien de Navas dans l’effectif du PSG. « Sergio Ramos, l’homme le plus écouté en interne, appelé à prendre de plus en plus d’épaisseur. […]Sportivement et socialement, Ramos prend davantage de place et a milité avec d’autres cadres pour que Navas reste au club. » Le Parisien indique que Navas y a été sensible. Et lors de sa réunion avec ses dirigeants, il n’a pas demandé à quitter le PSG. Le quotidien francilien qui conclut en indiquant qu’un éventuel transfert semble difficile. « Il ne peut viser qu’une très grosse écurie, compte tenu de son passé et de son présent. » La spécificité du mercato des gardiens et son salaire (12 millions d’euros) sont aussi des points qui pourraient bloquer un éventuel départ.