Débat CS – Quel est le jeune que vous avez le plus envie de voir avec le PSG ?

On le sait, Mauricio Pochettino n’est pas vraiment pressé de faire évoluer les jeunes pousses parisiennes au sein de l’équipe première. Depuis son intronisation à la tête de l’effectif rouge et bleu, le technicien argentin n’a laissé que très peu de chance aux titis de faire leurs preuves au plus haut niveau. Ce qui parait d’autant plus dommageable que la catégorie des U19, sous la houlette de Zoumana Camara, semble extrêmement prometteuse.

Et en ce début de soirée, Canal Supporters vous interroge, vous les Csiens : quel est l’espoir du PSG qui vous hipe le plus ? Djeidi Gassama, qui empile les buts ? Xavi Simons, qui surnage en U19 ? Edouard Michut, valeur sûre depuis deux ans maintenant ? El Chadaille Bitshiabu, phénomène de précocité ? Ismaël Gharbi, apparu quelques fois dans le groupe de Pochettino ? À vos claviers !