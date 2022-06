Dina-Ebimbe se dirige vers un départ du PSG

Depuis l’intronisation de la nouvelle direction sportive, le PSG est sur tous les fronts. Renforcement de l’effectif, dégraissage de celui-ci, la section féminine, mais également les jeunes sortis du centre de formation. Ce dernier chantier est l’objet de plusieurs difficultés, notamment la place à trouver dans le projet pour certains titis parisiens. Si de son côté Ismaël Gharbi semble l’avoir trouvé à l’image de la récente signature de son premier contrat professionnel, ce n’est pas le cas pour Eric Junior Dina-Ebimbe. Le milieu de terrain souhaite avoir d’avantage de temps de jeu, un secteur qui semble être bouché pour lui au Paris Saint-Germain. C’est en ce sens que le joueur de 21 ans pourrait quitter son club formateur.

Le PSG ne compte pas brader le dossier

Pour s’attacher les services d’Eric Junior Dina-Ebimbe, il faudra s’acquitter de la somme de 15 millions d’euros. Une somme attendue par les dirigeants du PSG, selon le journaliste de Prime Video, Fabrice Hawkins. En plus de cette somme, le club de la capitale souhaiterait bénéficier d’un « gros pourcentage à la revente« . Concernant les prétendants, l’OGC Nice se place dans la course pour récupérer le jeune milieu de terrain. Les Azuréens, en plus d’être sur le dossier Djeidi Gassama, pourrait donc être intéressés par Dina-Ebimbe. A l’image du deal entre les deux clubs pour Christophe Galtier, un chemin pourrait se créer entre les Aiglons et les Rouge & Bleu.