Nice demanderait entre 8 et 10M€ pour Galtier

Dans les toutes prochaines heures ou les tous prochains jours, Mauricio Pochettinosera remercié de manière officielle. Pour le remplacer, deux noms sortent avec grande insistance depuis un petit moment déjà : Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Le premier cité, choix de Luis Campos, semble cependant largement tenir la corde aujourd’hui. Mais Nice ne fera aucun cadeau pour libérer son actuel coach de ses deux dernières années de contrat.

Le PSG ne veut pas payer autant pour Galtier

En effet selon les informations de Santi Aouna, l’OGC Nice demanderait entre 8 et 10 millions d’euros au PSG pour son actuel entraîneur. Une somme jugée bien trop importante pour le club de la capitale qui ne voudrait pas dépasser la somme de 5 millions d’euros. Pour abaisser le prix, des joueurs pourraient être inclus dans la transaction. Parmi ceux évoqués dans les discussions, on retrouve Éric Junior Dina-Ebimbe… mais “cela semble compliqué” puisque les Rouge & Bleu réclameraient “une somme conséquente” pour le joueur de 22 ans. Antero Henrique serait impliqué dans les négociations, ce qui pourrait faciliter les tractations. On imagine que les choses pourraient s’accélérer cette semaine, avec (enfin) la désignation du prochain coach parisien.