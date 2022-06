Nice insiste auprès du PSG pour Gassama

Les derniers échos l’annonçaient du côté du Sporting au Portugal, mais Djeidi Gassama pourrait quitter le PSG sans trop s’en éloigner. Si des discussions ont été entamées entre Luis Campos et le clan du titi parisien, son avenir n’est pour autant pas scellé. En effet, la possibilité de continuer avec son club formateur existe encore pour l’attaquant Rouge & Bleu, même si l’OGC Nice pousse de son côté pour s’en attacher les services selon Foot Mercato. A 18 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023, Djeidi Gassama est à un tournant de sa carrière et voudrait connaître le nom du prochain entraîneur avant de prendre une décision. Et l’entraîneur justement, selon les dernières informations, c’est Christophe Galtier qui pourrait reprendre le banc du PSG. C’est en ce sens que des deals entre les deux clubs pourraient se ficeler plus aisément.

Toujours selon Foot Mercato, aucun détail n’aurait fuité concernant les contours d’une éventuelle proposition de l’OGC Nice pour Gassama. Cependant, le média affirme que les Azuréens poussent pour attirer le jeune attaquant du PSG, et qu’il s’agit là d’un transfert, et non d’un prêt.