Au centre des critiques en Italie, le gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma, a reçu le soutien de l’une des légendes italiennes, Dino Zoff.

Porté en triomphe il y a deux ans après la victoire de l’Italie à l’Euro 2021, Gianluigi Donnarumma est désormais pointé du doigt par la presse italienne. Les médias transalpins parlent même d’une place de titulaire fragilisée. Son but concédé face à la Macédoine du Nord (1-1), en phase de qualifications pour l’Euro 2024, lui a notamment valu de nombreuses critiques. Cependant, le portier de 24 ans gardera bien les buts de la Nazionale ce mardi face à l’Ukraine, une rencontre importante pour l’Italie dans ces Éliminatoires.

« Donnarumma, c’est le meilleur en Italie »

Et malgré cette tempête médiatique autour de l’ancien Milanais, Gigio Donnarumma a reçu un soutien de taille en cette période difficile avec l’Italie. En effet, dans des propos accordés à Radio Anch’io Sport, l’ex-gardien de Squadra azzurra et champion du monde en 1982, Dino Zoff, a tenu à défendre son compatriote. « Le but encaissé face à la Macédoine du Nord ? Il me semble qu’on exagère un peu. C’était un coup franc, sur ce genre de situations, c’est toujours le chaos devant le gardien, les joueurs bougent, on ne voit pas bien le ballon et sa trajectoire était difficile. Je ne vois pas d’erreur grave ni le besoin de lui faire un procès immédiat. On a la mémoire courte. Donnarumma nous a fait gagner l’Euro (en 2021) et il est déjà critiqué ? Des hauts et des bas, ça arrive à tout le monde. Et il est dans la fleur de l’âge. C’est le meilleur en Italie. (…) Je le dis clairement, il n’est pas en difficulté. Et avec l’âge, il sera encore plus fort : expérience, technique et l’interprétation qu’on ne peut pas avoir à 20 ans. » Après cette rencontre face à l’Ukraine à San Siro, Gianluigi Donnarumma retrouvera son quotidien au PSG, où il performe depuis le début de saison.