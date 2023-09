Si Gianluigi Donnarumma s’impose comme un titulaire indiscutable au PSG, en sélection, son cas est sujet à débat depuis quelques mois.

À 24 ans, Gianluigi Donnarumma entame sa troisième saison au PSG. Après une première année en alternance avec Keylor Navas, le portier italien s’est vu attribuer le rôle de gardien numéro un chez les Rouge & Bleu. Mais depuis son sacre à l’Euro 2021 avec l’Italie, le niveau de l’ancien de l’AC Milan est souvent remis en question dans son pays. Et après un match nul face à la Macédoine du Nord (1-1), le gardien du PSG a une nouvelle fois été au centre des critiques. S’il n’est pas fautif sur le but concédé face aux Macédoniens, Gigio Donnarumma n’est plus aussi décisif que par le passé. Les médias italiens pointent notamment du doigt un gardien qui stagne et ne progresse plus.

Donnarumma manque de constance

Avec seulement 4 points après trois matches disputés (3e) dans ces Éliminatoires à l’Euro 2024, l’Italie est déjà dans une mauvaise posture et ne devra pas se manquer lors du prochain match face à l’Ukraine mardi. Reste à savoir si le nouveau sélectionneur, Luciano Spalletti, rebattra les cartes au poste de gardien. En tout cas, dans les médias italiens, la question se pose grandement à quelques mois de l’Euro 2024. Pour la Gazetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma est actuellement un problème pour l’Italie et il traverse une période de crise avec sa sélection. De son côté, La Reppublica parle même d’une position de titulaire fragilisée avec Guglielmo Vicario et Alex Meret qui poussent fortement derrière lui. La Gazzetta dello Sport consacre notamment un article qui revient sur toutes les erreurs de Gigio Donnarumma en sélection et au PSG. S’il reste pour le moment encore intouchable aussi bien en club qu’en sélection, l’Italien de 24 ans manque encore de continuité dans ses performances et doit aussi gommer ses erreurs dans les matches à fort enjeu. « Il n’a que 24 ans, mais il est à la fois un vétéran et un jeune avec une grande marge de progression. Qui fait de grands arrêts, mais se fait parfois surprendre, comme hier soir à Skopje sur le coup franc de Bardhi », ajoute le journal au papier rose.