Monaco / PSG – Les compositions officielles

Dans moins d’une heure, Monaco et le PSG vont s’affronter sur la pelouse du Stade Louis II dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Vainqueurs contre Bordeaux la semaine dernière (3-0), les Parisiens voudront poursuivre sur leur lancé pour se rapprocher un peu plus du titre de champion de France. En cas de victoires, ils prendraient provisoirement 18 points d’avance sur Nice et Marseille, qui s’affrontent ce soir. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire sans Keylor Navas (grippe), Angel Di Maria (ischio-jambiers) et Leo Messi (grippe) mais également Sergio Ramos, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Ander Herrera. L’entraîneur argentin pourra tout de même compter sur Marco Verratti, de retour de suspension.

Avec le forfait de Navas, Gianluigi Donnarumma garde les buts du PSG. La défense, c’est du classique avec Achraf Hakimi dans le couloir droit, une défense centrale Marquinhos-Presnel Kimpembe et Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain est composé de Marco Verratti, Danilo Pereira et Leandro Paredes, préféré à Idrissa Gueye. Alors que Mauro Icardi aurait pu être aligné en attaque avec Neymar et Mbappé, en raison des absences de Lionel Messi et Angel Di Maria, Pochettino a préféré titulariser Georginio Wijnaldum dans le couloir droit.

Feuille de match Monaco / PSG

29e journée de Ligue 1 – Dimanche 20 mars 2022 à 13 heures au Stade Louis II – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoît Bastien – VAR : Clément Turpin et Yohann Rouinsard.

Le XI de Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique – Gelson Martins, Tchouameni, Fofana, Jean Lucas – Golovin – Ben Yedder (c) Remplaçants : Mannone, Jakobs, Maripán, Matsima, Sidibé, Diop, Volland, Matazo, Boadu Entraîneur : Philippe Clement

: Nübel – Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique – Gelson Martins, Tchouameni, Fofana, Jean Lucas – Golovin – Ben Yedder (c)