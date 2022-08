À moins de trois semaines de la fermeture du mercato estival (le 1er septembre), le PSG doit accélérer dans son opération dégraissage. À ce jour, seuls Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice), Colin Dagba (prêt au RC Strasbourg), Thierno Baldé (Troyes), Daouda Weidmann (Torino) et Georginio Wijnaldum (prêt avec option d’achat à l’AS Roma) ont quitté le club de la capitale. Mais de nombreux autres joueurs sont encore invités à quitter les Rouge & Bleu dans les jours à venir à l’image de Rafinha. Pas dans les plans de Christophe Galtier, le Brésilien de 29 ans – encore sous contrat jusqu’en 2023 – cherche activement une porte de sortie. Et il pourrait prendre la direction du Brésil.

Une arrivée libre à l’Atlético Mineiro ?

En effet, comme le rapporte le journaliste de O Globo – Diogo Dantas – l’Atlético Mineiro est en négociations avancées avec le joueur du PSG, Rafinha. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec le PSG, le joueur pourrait finalement arriver libre dans le club basé à Belo Honrizonte. « Rafinha sera libéré pour retourner au Brésil sans compensation financière », rapporte le média brésilien. Mais, l‘Atlético Mineiro n’a pas encore confirmé la signature du joueur. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino, Rafinha avait été prêté à la Real Sociedad lors des six derniers mois de l’exercice 2021-2022. Et le prêt de l’international brésilien (2 sélections, 1 but) a été jugé satisfaisant. Désormais, Le Brésilien aura pour objectif de donner un nouvel élan à sa carrière