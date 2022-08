Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 10 août 2022. Les joueurs mis à l’écart cherchent une porte de sortie, la situation complexe pour certains Titis, Ander Herrera ne veut pas quitter les Rouge & Bleu malgré sa situation, Kylian Mbappé de retour à l’entraînement et un sponsor controversé au PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien se concentre sur l’avenir des joueurs jugés indésirables par la direction du PSG. Ce groupe est composé d’ex-joueurs de l’équipe première et d’anciens U19. Et face à la nécessité de dégraisser, certains membres sont invités à quitter le club cet été. Dans ce groupe de joueurs, on retrouve Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Rafinha et Julian Draxler, ou encore des joueurs plus éligibles pour la Youth League comme Teddy Alloh, Nathan Bitumazala, Edouard Michut, Kaïs Najeh, Kenny Nagera, Djeidi Gassama et Sekou Yansané. Si certains joueurs ont déjà quitté le PSG (Thierno Baldé, Daouda Weidmann et Georginio Wijnaldum), « chez les jeunes comme chez les plus expérimentés, on prend son temps dans un marché qui, bien souvent, se décante lors des derniers jours. Du moins pour ceux qui veulent partir. » Concernant Thilo Kehrer, il cherche activement une porte de sortie et son nom circule du côté de West Ham. De son côté, Rafinha est décidé à partir avant le 31 août et étudie plusieurs offres avec son entourage. « Pour Herrera, Draxler et Kurzawa, l’été est pour le moment bien calme. » Comme prévu dans la charte de la Ligue, la constitution de ce deuxième groupe d’entraînement (qui s’entraîne à des horaires décalés par rapport à l’équipe première) n’ira pas au-delà du 2 septembre, sauf dérogation, précise LP.

Chez les jeunes, « l’amertume, voire un sentiment d’abandon, est grande alors même que le PSG dit vouloir redonner une belle place à ses Titis. » En dehors des cinq joueurs présents dans le groupe Elite (Lucas Lavallée, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari et Ismaël Gharbi), les autres Titis sont dans une situation inconfortable comme Edouard Michut (2025), Sekou Yansané (2023) et Djeidi Gassama (2023). Concernant les deux derniers cités, « le club aimerait les prolonger puis les prêter. » Pour le milieu de terrain de 19 ans, tout reste encore ouvert. « Pour ces trois joueurs, la tendance, en cas de départ, serait plutôt à un exil à l’étranger. » Djeidi Gassama ne manque pas de prétendants, notamment le Borussia Mönchengladbach qui est intéressé par un transfert. D’autres clubs en Suisse, Espagne et Belgique ont montré leur intérêt au cas où le joueur choisirait de prolonger avant d’être prêté. Pour Edouard Michut et Sekou Yansané, la tendance serait plutôt à un départ vers l’étranger.

Le quotidien francilien fait un focus sur la situation d’Ander Herrera. Encore sous contrat jusqu’en 2024 et touchant un salaire de 650.000 euros brut par mois, l’Espagnol de bientôt 33 ans (il les fêtera le 14 août) souhaite rester à Paris malgré son statut d’indésirable. Lors des récentes interviews, l’ancien de Manchester United avait rappelé à plusieurs reprises son désir de poursuivre chez les Rouge & Bleu. Pourtant, le board parisien l’a placé sur la liste des transferts « et toute offre sera susceptible d’être acceptée par le club de la capitale » dans la volonté de réduire son groupe à 23 joueurs de champ. Malgré les arrivées de Renato Sanches, Vitinha et potentiellement Fabián Ruiz, Ander Herrera veut se battre pour une place dans l’effectif du PSG. Mais « en privé, la réalité diffère légèrement. Herrera avance surtout son envie de ne pas céder à la pression mise par la direction sur les ‘lofteurs' », surtout que son salaire (le 15e de L1) sera impossible à obtenir ailleurs. Ainsi, l’Espagnol n’est pas pressé pour trouver un point de chute alors qu’il n’a pas participé à la tournée au Japon avec le reste de l’effectif et qu’il ne s’entraîne plus avec le groupe principal depuis trois semaines. À ce jour, Ander Herrera ne possède pas de proposition d’autres clubs. Pourtant le board parisien n’exige pas une grande somme pour son joueur de 32 ans. « Un départ, même libre, permettrait à Paris d’économiser un salaire important. »

Enfin, Le Parisien nous rapporte que Kylian Mbappé a retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi. Touché aux adducteurs la semaine passée, le numéro 7 du PSG avait manqué le déplacement sur la pelouse du Clermont Foot (5-0). « Il a participé à l’entraînement après quatre jours de travail adapté et postule à une place contre Montpellier ce samedi soir. » Après avoir déjà manqué le Trophée des Champions face au FC Nantes (4-0) pour cause de suspension, l’attaquant de 23 ans devrait lancer sa saison 2022-2023 ce week-end.

De son côté, L’Equipe évoque le nouveau sponsor controversé du PSG. Le 1er août dernier, le club de la capitale a annoncé un accord de sponsoring régional en Afrique et Asie avec le site de paris en ligne 1XBET jusqu’en 2025. Si ce sponsor a déjà fait des partenariats avec la Serie A, LaLiga et la CAF, il y avait eu quelques problèmes avec trois clubs de Premier League (Tottenham, Liverpool et Chelsea) qui avaient rompu rapidement le deal. Et pour cause, 1XBET, avec une enquête fouillée de la presse britannique, a été suspendu pour plusieurs raisons : « parier illégalement sur des compétitions de jeunes (notamment du basket moins de 16 ans), publicité sur des sites Internet proposant une diffusion pirate des matches de Premier League, combats de coq aux Philippines repris en direct… » Ainsi, 1XBET a été privé de licence dans plusieurs autres pays en Europe. En France, « le site n’est pas agréé. Il est défavorablement connu des services de la police des paris, l’Autorité nationale des jeux (ANJ). » Dans le cas du PSG, « le club n’a pas à informer l’ANJ [de son accord avec 1XBET], dans la mesure où ce partenariat ne concerne pas la France, dit-on encore chez le régulateur. »