Lors de la victoire de l’Equipe de France contre l’Autriche jeudi soir (2-0), Kylian Mbappé a marqué un très beau but, son 28e en 58 sélections. Il a aussi offert une belle prestation dans l’ensemble, échangeant régulièrement avec ses compères de l’attaque, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Pour Téléfoot, Djibril Cissé a expliqué avoir adoré le match de l’attaquant du PSG. « Explosif, comme à son habitude, juste malgré deux occasions, le une-deux avec Olivier Giroud où il rate son pointu et quand il dribble le gardien et qu’il trébuche un peu. Il va tellement vite et techniquement c’est difficile ce qu’il tente que dès fois, il y a des ratés. Mais franchement, un Kylian Mbappé de haute voltige.«

« Ce ne sont pas les mêmes systèmes, les mêmes joueurs«

L’ancien international français a aussi évoqué les différences pour Mbappé en équipe de France et au PSG, l’attaquant ayant expliqué plus libre en sélection qu’en club. « Un Kylian Mbappé différent entre la France et le PSG ? Forcément parce que ce ne sont pas les mêmes systèmes, les mêmes joueurs. Il a joué avec une pointe fixe, Olivier Giroud, qui lui permettait de tourner autour et d’avoir un peu plus d’espace. Au PSG, même si ce n’est pas le même rôle, c’est lui qui bouge un peu moins. C’est plus Messi et Neymar qui tournent. Donc forcément il en touche un peu moins qu’en équipe de France.«

Djibril Cissé qui conclut sur le fait que Kylian Mbappé souhaite enchaîner les matches. « C’est quelqu’un qui a besoin de jouer, qui aime jouer, qui aime les stats, qui aime marquer. Ce n’est pas quelqu’un qui aime être sur le banc même si c’est pour son bien de se reposer et d’être plus frais le match d’après. C’est quelqu’un qui a soif de match et c’est dur pour lui de dire que parfois il faut couper. »