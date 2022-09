Neymar satisfait de son début de saison avec le PSG

Revenu fit de ses vacances, Neymar a repris l’entraînement dès la reprise avec le PSG le 4 juillet dernier. Le Brésilien (30 ans) a réalisé un début de saison canon avec le PSG. En 11 matches, il a marqué onze buts et délivré huit passes décisives. En Ligue 1, il est le meilleur buteur (8 buts) et le co-meilleur passeur en compagnie de Lionel Messi (7 offrandes). Avec de telles performances, il a obtenu le trophée de meilleur joueur de mois d’août en championnat. Avec le Brésil, il a poursuivi sur sa lancée avec deux passes décisives lors de la victoire de la Seleçao contre le Ghana (3-0).

Neymar espère battre le record de Pelé

À l’issue de cette rencontre, le numéro 10 du PSG a été interrogé sur son début de saison. Et l’international brésilien s’est dit satisfait de ce dernier, très certainement le meilleur de sa carrière. « Je suis très heureux de mon début de saison avec mon club et ma sélection. Offensivement on est forts. Chacun à un rôle à jouer dans cette équipe et un objectif commun et ça c’est le plus important, lance Neymar dans des propos relayés par Téléfoot. Le record de Pelé (77 buts avec le Brésil, 74 pour Neymar ? Si Dieu le veut… j’espère le dépasser. Je vais en parler à mes coéquipiers et leur dire de me faire marquer maintenant pour que je puisse enfin y arriver.«