Revue de presse PSG : Metz, Hakimi, Mbappé, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 23 septembre 2021. La victoire sur le fil face au FC Metz (2-1), la mauvaise prestation de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi héros de la soirée.

L’AFP revient sur le succès dans les derniers instants du PSG au Stade Saint Symphorien. Après un bon début de match, les Rouge & Bleu « ne sont pas parvenus à enfoncer le clou, et ont dû patienter jusqu’à la 95e minute pour signer un septième succès en sept matchs… »

Le Parisien du jour évoque également la nouvelle victoire du PSG à la dernière seconde face au FC Metz (2-1). Le club de la capitale enchaîne une septième victoire de rang en championnat mais « les problèmes restent nombreux sur le terrain. » Malgré un doublé d’Achraf Hakimi et une fin de rencontre tendue, le PSG a encore livré un match en demi-teinte et « pense s’en sortir uniquement avec son talent. » À cela s’ajoute les prestations compliquées de ses deux recrues Nuno Mendes qui « n’a jamais su gérer la profondeur » et Georginio Wijnaldum « transparent. » Mauricio Pochettino est également pointé du doigt car il « n’aide pas sa formation (…) et son coaching contribue à la confusion. » Au fil des matches et de la saison, « l’exigence va monter d’un cran, victoire ou pas sur le terrain. »

Le quotidien francilien fait un focus sur le match compliqué de Kylian Mbappé face au FC Metz. Pour la première fois de la saison, l’international français ne s’est pas montré décisif (but ou passe décisive) lors d’une rencontre. Pourtant, il avait l’opportunité de gonfler ses statistiques face à la lanterne rouge mais il a raté certaines occasions en première période sur des passes de Neymar et Icardi. En seconde période, il s’est montré volontaire et a multiplié « les initiatives pour aller chercher la victoire. » Après une discussion avec le gardien messin, Alexandre Oukidja, au moment du but victorieux, Kylian Mbappé est parti « fêter un succès inespéré devant les Ultras parisiens. »

Les notes des joueurs du PSG selon Le Parisien : Navas 6,5 – Hakimi 7, Marquinhos 5, Kimpembe 6, Mendes 4 – Danilo 4,5, Rafinha 4, Wijnaldum 3,5 – Neymar 5,5 – Icardi 4,5, Mbappé 4,5

De son côté, L’Equipe du jour met en avant le héros de la soirée, Achraf Hakimi. Auteur d’un doublé, l’international marocain « a sauvé le PSG d’une première contre-performance » en championnat. Si le club de la capitale n’a pas brillé sur la pelouse de Saint Symphorien, « il est évident que cette équipe est déterminée à ne rien lâcher dans cette saison domestique, pas même une miette. » Le latéral droit avait déjà montré ses qualités de buteur face à l’ESTAC en août dernier et « ce début de saison permet de mieux comprendre pourquoi le PSG a misé 60M€ cet été. » Outre ses qualités intrinsèques, Achraf Hakimi « symbole admirablement l’état d’esprit actuel de cette équipe dont les ressources mentales comblent les errances tactiques. » En 2021, il est impliqué dans 13 buts (6 buts et 7 passes décisives) en championnats (Serie A + Ligue 1), aucun défenseur ne fait mieux dans les cinq grands championnats européens.

Trois Parisiens apparaissent dans l’équipe type de la 7e journée de L’Equipe : Keylor Navas, Achraf Hakimi et Presnel Kimpembe.