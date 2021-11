Après une dizaine de jours consacrée à la trêve internationale, le PSG retrouve enfin la compétition ce samedi avec la réception du FC Nantes (17h sur Prime Video), à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourrait éventuellement compter sur les retours de Marco Verratti et Presnel Kimpembe, voire même convoquer pour la première fois Sergio Ramos. Blessé lors des derniers matches du PSG, Leo Messi a retrouvé du temps de jeu avec l’Argentine lors de cette trêve (15 minutes contre l’Uruguay et 90 minutes face au Brésil). Reste à savoir s’il sera en état pour enchaîner un deuxième match en intégralité en l’espace de quelques jours. Pour Raymond Domenech, l’attaquant des Rouge & Bleu devrait seulement disputer une mi-temps.

« Il n’a pas besoin de trop jouer dans l’état où il est. C’est quelqu’un qui peut être performant sur une demi-heure ou trois quarts d’heure. Il peut entrer en fin de match s’il y en a besoin. Ça ne veut pas dire qu’il ne sera pas titulaire en Coupe d’Europe (face à Manchester City en C1 le 24 novembre, ndlr). S’il n’est pas en état, il peut aussi ne pas être titulaire pour le match de Coupe d’Europe. On n’est pas là en train de dire qu’il faut juste absolument préparer Messi pour ce match-là. Je pense qu’ils sont en situation et ils ont quelques joueurs qui peuvent faire le travail. Il a joué le Brésil dans la nuit de mardi à mercredi, il a atterri mercredi à Paris et va jouer samedi. Moi, je lui laisserais faire une mi-temps ou 20-25 minutes de fin de match où il peut jouer comme une séance d’entraînement pour préparer l’autre match », a déclaré Raymond Domenech sur le plateau de l’Equipe du Soir. « Si c’est le joueur qui demande à jouer ? Lui, il dit ce qu’il veut mais c’est l’entraîneur qui décide. Je ne sais pas ce que va décider l’entraîneur à ce niveau-là, après ça dépend de la stratégie. Il peut très bien dire : ‘Je le fais jouer d’entrée et je le sors à 20-25 minutes de la fin’, mais si le joueur ne veut pas sortir et qu’il veut jouer tout le match. On ne s’en sort pas de cette histoire-là, c’est l’entraîneur qui décide. »