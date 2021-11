Le PSG officialise son partenariat avec Gorillas

Ce jeudi matin, le PSG a officialisé un nouveau partenariat avec Gorillas, le leader de la livraison instantanée de courses du quotidien. Via un communiqué sur son site officiel, le club de la capitale a annoncé la signature d’un partenariat pluriannuel avec la marque allemande. « L’application pour commander ses courses du quotidien et se faire livrer en quelques minutes, rejoint ainsi la famille des Partenaires Premium du Paris Saint-Germain. » Selon les informations de L’Equipe, les deux parties ont paraphé un contrat jusqu’à 2024 au moins, qui devrait rapporter entre 5M€ et 8M€ par an au PSG. La marque Gorillas sera visible toute l’année au Parc des Princes et sera inaugurée lors de la réception du FC Nantes ce samedi en Ligue 1. Avec ce partenariat, la marque allemande « renforce son empreinte en Europe tout en bénéficiant de la force de frappe du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux, constituée de plusieurs millions de fans. »

Sur le site officiel du club, le Chief Partnerships Officer du Paris Saint-Germain – Marc Armstrong – a exprimé sa joie avec la signature de ce nouveau sponsor premium. « Nous sommes très heureux d’accueillir Gorillas au sein de la famille du Paris Saint-Germain. Nos deux marques ont toutes les deux développé une forte empreinte lifestyle avec l’ambition d’apporter un changement positif dans la vie de leurs équipes et de leurs communautés. Nous sommes impatients de rencontrer la communauté de riders Gorillas et d’innover ensemble à grande vitesse. »

De son côté, le Président du Conseil d’Administration de Gorillas – Ugur Samut – a également donné son ressenti sur le partenariat avec le PSG. « Nous partageons de nombreuses valeurs avec le Club, telles que l’audace, l’authenticité et l’esprit d’équipe. Pour une marque comme Gorillas, avec un ADN à l’intersection du sport et du lifestyle, s’associer avec un club aussi populaire que Paris Saint-Germain est parfaitement naturel. »