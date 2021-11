Quel onze du PSG pour affronter Bordeaux ?

Ce samedi soir à 21 heures (Canal Plus Décalé), les Girondins de Bordeaux et le PSG s’affrontent – au Matmut Atlantique – à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Leader (31 pts) avec sept points d’avance sur le RC Lens, dauphin provisoire après sa large victoire face à Troyes (4-0) ce vendredi, le club de la capitale voudra poursuivre son bon début de saison au niveau comptable. Les Rouge & Bleu restent notamment invaincus face aux Bordelais depuis mars 2015. Et pour cette rencontre en Gironde, Mauricio Pochettino sera privé de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Leandro Paredes, Rafinha et Leo Messi. Mais le coach argentin pourra compter sur le retour d’Achraf Hakimi, suspendu face au LOSC, et sur un Neymar Jr en forme lors des deux dernières rencontres.

Si Juan Bernat est pressenti pour être titulaire, Mauricio Pochettino devrait relancer Abdou Diallo en l’absence de Presnel Kimpembe. De son côté, Georginio Wijnaldum devrait enchaîner au milieu de terrain, après son doublé face au RB Leipzig (2-2) mercredi en Ligue des champions.

XI probable selon L’Equipe (4-2-3-1) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Gueye Herrera – Di María, Wijnaldum, Neymar – Mbappé

XI probable du PSG selon Le Parisien (4-3-3) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Herrera, Gueye, Wijnaldum – Di María, Mbappé, Neymar.

XI imaginé par la rédaction de Canal Supporters (4-3-3) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Bernat – Wijnaldum, Herrrera, Gueye – Di María, Mbappé, Neymar