Canal Supporters RECRUTE

Depuis quelques mois, Canal Supporters grandit en continuant à vous partager toutes les dernières informations sur le PSG, et vous présenter davantage d’articles « de fond » sur de l’actualité « froide » comme les rappels historiques avant chaque rencontre (par Raphaël Hassine et Guillaume de Freitas), des analyses tactiques (par Valentin De Villaire) , ou encore des billets d’humeur et des débats (par Mickael Rufet).

Conscient du fait que l’actualité se consomme de manière différente, nous nous sommes aussi concentrés sur le développement de nos différentes plateformes sociales. Sur Twitter, nous avons quasiment doublé notre audience en six mois, passant de 45K à 85K abonnés.

Notre Instagram, crée au mois de juin dernier, se rapproche des 25K abonnés et propose du contenu exclusif, et quotidien, avec les News PSG. Notre chaîne YouTube a dépassé les 4K abonnés et vous propose des formats inédits comme des débriefs après chaque rencontre, des analyses tactique, des interviews de personnalités ou autre décryptage de l’actualité (avec Théodore Vives).

Enfin notre chaîne Twitch est devenue une référence dans l’actualité du PSG avec un format proche de vous et qui réunit de plus en plus de monde.

Fort de cette croissance exponentielle, nous ne voulons pas en rester là et souhaitons poursuivre notre mue afin de vous proposer encore plus de contenus exclusifs et de qualité. Nous désirons ardemment multiplier les concepts inédits et développer encore davantage chacune de nos plateformes pour que, où que vous soyez, vous ne puissiez plus rien rater sur les dernières infos PSG !

C’est pour cela que Canal Supporters cherche des nouveaux rédacteurs, pour rejoindre notre équipe. Nous vous demanderons d’être vif sur l’actualité tout en étant IRRÉPROCHABLE sur la capacité rédactionnelle (tant sur l’orthographe que sur la syntaxe). Une expérience en rédaction sera nécessaire et indispensable.

Nous recherchons aussi un monteur vidéo. Capable de travailler pour des courtes pastilles, de realiser des best-of de nos lives Twitch en les rendants agréables et dynamiques.

D’autres concepts sont aussi à venir sur Canal Supporters.

Si vous êtes intéressé pour intégrer une rédaction dynamique et soudée, composée de passionnés et qui traite l’actualité du PSG au quotidien, ou que vous connaissez un proche qui pourrait l’être, n’hésitez pas à envoyer un CV et une lettre de motivation (maximum 10 lignes) à l’adresse mail suivante :

canalsupp.recrute@gmail.com

À très vite !