Le mercato estival ouvre ses portes dans les prochains jours et sans surprise, le PSG sera un des grands acteurs de cette période. Entre changement de coach, de directeur sportif ou encore le départ annoncé de beaucoup de joueurs de l’effectif, les supporters parisiens ne se sont pas prêts de s’ennuyer. De nombreux noms circulent dans la presse depuis quelques jours sans qu’il y’ait quelconque confirmation ou d’avancée dans ces dossier. Une chose semble se confirmer, le Paris Saint-Germain voudra faire son marché en Ligue 1.

Rennes dément rapidement la rumeur Majer

Ces dernières heures, le journaliste Santi Aouna avait évoqué la rumeur Lovro Majer et un intérêt de Luis Campos pour le joueur. Le milieu de terrain du Stade Rennais, auteur d’une belle saison avec 11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, a vu sa côte de popularité monter suite à ces belles performances. Il y a quelques semaines de cela, le Croate avait été photographié aux côtés de Kylian Mbappé en vacances. Son agence, qui s’occupe de ses intérêts, en avait profité pour légender cette photo avec ces mots : « Aujourd’hui dans l’équipe de la saison, peut-être demain avaec le même maillot, qui sait ce que le destin porte…«

Côté Bretons, on a tout de suite voulu fermer la porte à ces bruits. Les dirigeants rennais ont indiqué au média local, France Bleu Armorique qu' »il n’y a pas de sujet à ce jour concernant Lovro Majer« . On rappelle que le Croate a encore 4 ans de contrat et visiblement son club ne souhaite pas s’en séparer.