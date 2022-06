Des nouvelles rassurantes pour Donnarumma

Pendant cette trêve internationale du mois de juin, nombreux joueurs du PSG sont engagés avec leur sélection. C’est le cas de Gianluigi Donnarumma, qui avec l’Italie dispute la Ligue des Nations dans le groupe 3 de la Ligue A. Pour la première journée de cette compétition, la Squadra Azzura s’est dressée face à l’Allemagne (1-1) ce samedi soir au Stade Renato Dall’Aara de Bologne. Pour cette rencontre, Gianluigi Donnarumma état logiquement le portier titulaire pour les italiens, et le joueur du PSG a été l’auteur d’une prestation plutôt convaincante. Dans les ultimes secondes de la partie, et plus précisément sur la dernière action lors d’un duel avec Antonio Rüdiger, le gardien Rouge & Bleu s’est blessé à la main. Dans la foulée, des informations BeIn Sports sont tombées : « Grimaçant et se tordant de douleur, il a été rapidement rejoint par les soigneurs qui ont constaté que l’auriculaire de sa main s’était disloqué en son centre, provocant une hyper-extension » a déclaré le média. Son sélectionneur, Roberto Mancini s’est également exprimé sur cette blessure après la rencontre : « Gianluigi a un problème à un doigt, mais il en a neuf autres, donc il pourra continuer à jouer« .

Plus de peur que de mal

Si la question s’est posée concernant sa présence pour la suite de ce rassemblement international avec l’Italie, la réponse semble toute trouvée. C’est le journaliste italien Gianluca Di Marzio de SkySport qui publie la nouvelle aujourd’hui sur son site : « Les examens pratiqués ce dimanche ont donné des résultats rassurants : il n’y a pas de fractures et donc pas de quoi s’inquiéter« . Gianluigi Donnarumma ne quittera donc pas sa sélection et devrait pouvoir répondre présent pour les prochaines échéances à commencer par mardi avec la réception de la Hongrie toujours pour le compte de la Ligue des Nations.