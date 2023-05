Au PSG depuis le mercato d’été 2021, Gianluigi Donnarumma a su s’emparer du rôle de numéro un dans les buts. Pour autant, le portier italien ne parvient pas à mettre tout le monde d’accord. Cependant, il reste satisfait de ses performances et le discours demeure positif.

Au moment de son arrivée, Gianluigi Donnarumma fait face à la concurrence de Keylor Navas, qui à ce moment-là, est on ne peut plus important pour le Paris Saint-Germain. S’il était facile de penser que la situation n’était pas la plus confortable à l’image de la sortie médiatique de l’Italien qui attendait du club un choix clair au mois de mai 2022, l’ancien de l’AC Milan s’est exprimé au micro de Téléfoot sur cette concurrence : « La concurrence me fait du bien ! Ca aide tout le monde à rester vigilant. Il doit y avoir de la concurrence… Ça fait partie du jeu !« . La concurrence, cette saison, Christophe Galtier y a mis fin. En effet, avec 45 rencontres disputées (TCC) depuis l’arrivée du technicien français, Gigio Donnarumma est logiquement le joueur le plus utilisé au Paris Saint-Germain. Les critiques autour du gardien de but transalpin pleuvent depuis l’élimination en Ligue des Champions la saison dernière face au Real Madrid. Un tournant qu’il semble bien gérer : « Les critiques en LDC ? Je suis habitué… J’ai les épaules larges ! Sur ces aspects là, ça ne me fait aucun effet. Je cherche toujours à travailler et à m’améliorer : Je veux tout donner pour l’équipe !« .

Une Ligue des Champions qui, pour Gianluigi Donnarumma sera assurément Rouge & Bleu à l’avenir : « Il ne faut pas faire de la LDC une obsession. Je sais qu’on la gagnera un jour… J’en suis sûr car ce club le mérite, les supporters le méritent. On fera tout notre possible pour atteindre ce sommet-là !« . Par ailleurs, toujours au micro de Téléfoot, le portier du PSG est également revenu sur quelques mimiques le concernant : « La même mimique (d’embrasser sa manche et de taper sur le logo à son entrée sur le terrain ; NDLR) ? C’est un rituel que je fais toujours. C’est pour rappeler que je tiens à ce maillot, à ce public, à ce club… Ça me donne encore plus d’énergie !« .