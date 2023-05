Prêté au FC Lorient, Ayman Kari, qui possède un nombre d’options non négligeable, serait en pleine réflexion quant à son avenir proche.

Perçu comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, Ayman Kari s’est dirigé, en prêt, du côté du FC Lorient cet hiver. Avec les Merlus, le jeune milieu de terrain a grappillé un petit peu de temps de jeu avec trois apparitions à son compteur. Même s’il aurait apparemment aimé plus, cela reste un contexte intéressant pour un joueur âgé seulement de 18 ans. Maintenant, alors que le mercato estival approche à grands pas, celui-ci, ainsi que son entourage, pèserait le pour et le contre concernant diverses options qui s’offrent à lui.

À voir aussi : Déçu de son temps de jeu, Ayman Kari pourrait ne pas rester à Lorient

🗞️ | Bonjour à tous, voici la Revue de Presse #PSG du dimanche 21 mai avec comme thèmes principaux :



▪️ #AJAPSG, le match du titre ?



▪️ Galtier 🇫🇷 modifie sa communication



▪️ L'importance du maillot Hechter pour les supporters



➡️ https://t.co/znviDPDu0Q pic.twitter.com/tt63fAicnk — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 21, 2023

Ayman Kari en plein doute

En effet, à en croire les informations estampillées Téléfoot ce jour, Ayman Kari n’aurait que l’embarras du choix en vue de la prochaine fenêtre des transferts. La première option serait de rester à Lorient histoire de continuer à parfaire ses gammes au niveau professionnel. Il pourrait également revenir au PSG. Là, on imagine que cette solution sera envisagée après discussion avec sa direction afin de jouir d’une place au sein de la future rotation. Sinon, Ayman Kari aurait également dans l’idée de découvrir un nouveau club, et pourquoi pas un nouveau championnat. Toujours selon Téléfoot, le Clermont Foot 63 et le Stade de Reims seraient sur le coup. Enfin, du côté de l’étranger, c’est Leicester qui aurait manifesté son intérêt.