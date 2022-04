Selon Simone Rovera, le PSG a fait son choix entre Donnarumma et Navas

La trêve internationale du mois de mars prend fin, et du côté transalpin des conclusions sont à tirer. L’Italie de Gianluigi Donnarumma (23 ans) n’est pas parvenue à se qualifier pour la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive. Après avoir manquer le Mondial 2018 en Russie, la Squadra Azzura manquera donc le Mondial 2022 au Qatar. En plus de cette désillusion avec sa sélection, Donnarumma est également dans la tourmente avec le Paris Saint-Germain. Des interrogations naissent autour de l’international italien (40 sélections) après sa bourde face au Real Madrid à Santiago Bernabeu, lors de l’élimination du PSG en Ligue des Champions le 9 mars dernier. Si les interrogations naissent, il semblerait que les réponses soient trouvées du côté du board des Rouge & Bleu.

C’est au micro de Calcio Mercato que le consultant RMC Simone Rovera a affirmé : « Le plan du PSG est clair : vendre Navas et garder Donnarumma« . Les deux gardiens pourraient donc ne plus cohabiter la saison prochaine, tant le PSG semble miser sur le long terme et la jeunesse du portier italien. Par ailleurs, nos confrères de Calcio Mercato affirme également, que le gardien sur lequel mise le club de la Capitale fait l’objet de convoitise de la part de la Juventus Turin.