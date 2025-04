Dujeux : « Je trouve que le PSG est un très beau champion »

Avec sa victoire contre Angers hier soir, le PSG a officiellement été sacré champion de France. Alexandre Dujeux, le coach angevin, a salué le titre des Parisiens.

Hier après-midi, lors de la 28e journée de Ligue 1, le PSG affrontait – au Parc des Princes – Angers. Une rencontre qui devait lui permettre d’officiellement devenir champion de France. Pour cela, le club de la capitale ne devait pas perdre contre les Angevins. Et c’est chose faite avec un court succès grâce à un but de Désiré Doué. Alexandre Dujeux, coach d’Angers, a salué le nouveau champion de France.

« J’aime beaucoup ce qui est mis en place »

« Je trouve que Paris est un très beau champion. Tout le monde attaque, tout le monde défend et moi je me régale quand je vois ça. C’est un doux rêve de pouvoir jouer comme ça un jour. J’aime beaucoup ce qui est mis en place et l’état d’esprit de cette équipe-là », louange le coach angevin en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe.