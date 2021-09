Donnarumma serait triste selon la presse italienne

Alors que depuis quelques années il faut aller du côté de l’Espagne pour voir les articles polémiques sur le PSG et son effectif, c’est désormais l’Italie qui a pris le relai depuis quelques jours. À la veille d’un match important en Ligue des Champions contre Manchester City, les regards transalpins sont tournés vers Gianluigi Donnarumma qui serait « seul » et « triste » selon le Corriere Dello Sport.

Comme le rapporte le journaliste Guillaume Maillard-Pacini, le quotidien italien s’en prend directement à l’agent du joueur Mino Raiola, en expliquant que « cette situation découle d’un caprice de son agent, qui voulait une revanche après la prolongation 2017 souhaitée par Papa Donnarumma où il n’a eu aucune commission » et que « ce transfert a été décidé quand la Juve s’est retirée » des négociations.

La Gazzetta Dello Sport titre sur un « Paris qui brûle » en revenant sur l’altercation entre Neymar et Mbappé (qui s’est par ailleurs arrangée ce dimanche), mais aussi sur le fait que les Sud-Américains du PSG seraient derrière Keylor Navas, comme il était dit il y a quelques jours de cela.