Le PSG a réalisé cet été un mercato extrêmement ambitieux avec les arrivées de Leo Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma. Fraîchement débarqué dans la capitale auréolé d’un titre de champion d’Europe avec l’Italie, le portier a surpris son monde avec ce choix malgré la présence de Keylor Navas, qui avait réalisé une saison 2020/2021 exceptionnelle. On le savait que cette concurrence aurait fait jaser à un moment ou un autre chez certains médias, et bien c’est arrivé, et c’est en Italie que l’ancien milanais fait les gros titres.

Du côté du Corrierre Della Serra, on rapporte que Donnarumma ne serait finalement plus si heureux qu’à ses débuts et ne s’attendait pas à être autant sur le banc de touche avec 2 titularisations en neuf matches officiels. Précisons que le gardien de but a intégré le groupe Rouge & Bleu à partir de la 3e journée à Brest, il aura donc été convoqué pour six rencontres, et en aura disputé deux. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose… Poursuivons, le quotidien fait un parallèle avec les performances solides de Mike Maignan avec l’AC Milan et explique que Mino Raiola serait aussi surpris par la non présence de son joueur sur les terrains. Si la situation devait se poursuivre ains, la Juventus pourrait sauter sur l’occasion dès l’été prochain, car « Gigio » n’accepterait pas une deuxième saison comme remplaçant de luxe et parce que Navas a un contrat jusqu’en 2024. Les Sud-Américains du vestiaire, dont Messi, auraient même passé un pacte pour que l’ancien portier du Real Madrid reste le titulaire « même s’ils n’ont rien contre Donnarumma ».

La Gazzetta Dello Sport fait aussi sa Une sur la situation des gardiens de but au PSG et informe que ce duel aurait crée quelques heurts dans le vestiaire Rouge & Bleu et que la situation de Mauricio Pochettino ne serait pas simple même si le coach argentin a bien alterné lors des cinq dernières rencontres entre les deux portier. Le cas de l’Italien serait perçu comme « un mystère ».