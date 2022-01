Neskens Kebano et « son rêve devenu réalité » de jouer au PSG

Le PSG a l’un des meilleurs voire le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis sont devenus professionnels et jouent pour le PSG ou ailleurs. C’est le cas de Neskens Kebano qui est l’un des piliers de Fulham, club de D2 Anglaise. Pour PSG TV, il est revenu sur ses années parisiennes.

Son premier match officiel avec le PSG

« Un moment magique, surtout que je n’avais pas encore signé de contrat professionnel ! Ma carrière a vraiment débuté lors de cette rencontre, je ne peux pas l’oublier. Je me souviens aussi d’un but inscrit lors de ce match, que l’on m’a injustement refusé. C’était une rencontre qui n’était pas évidente à gérer par rapport au contexte, l’atmosphère était très hostile envers notre équipe. Lors de mon entrée sur la pelouse, Guillaume Hoarau avait été très rassurant avec moi. J’avais une petite appréhension avant de toucher mon premier ballon mais, très vite, cette pression fut positive et j’ai joué libéré comme je le faisais avec l’équipe réserve. C’est la première fois que je jouais devant une telle affluence (7500 spectateurs). À l’issue de la rencontre, j’ai reçu un nombre incalculable de messages ! Tous mes proches étaient émus de m’avoir vu à la télévision. C’est un rêve qui était devenu réalité.«

Son premier but avec le PSG

« Je suis en train de le visualiser ! Marcos Ceara déborde côté droit, il centre dans un espace libre entre le gardien de but et un défenseur adverse, puis je me faufile entre eux pour reprendre le ballon victorieusement. Lorsque le ballon est entré au fond du but, j’étais comme un fou ! Je me suis tout de suite dirigé vers mon père qui était dans les tribunes. Je me revois entrer en jeu, marquer, puis donner la victoire en toute fin de prolongation… Le rêve ultime pour tout jeune issu du Centre de Formation rouge et bleu ! Jean-Christophe Bahebeck avait inscrit le premier but, imaginez notre joie à l’issue de la rencontre. Nous étions tellement fiers de représenter la formation du Paris Saint-Germain ! Un moment qui restera à jamais gravé dans ma mémoire.«

Affronter d’autres titis

« C’est toujours un moment spécial lorsqu’un de mes anciens coéquipiers se trouve face à moi en tant qu’adversaire. Avant la rencontre, on se remémore les bons moments vécus en commun lors de nos années au Centre de Formation. Bien souvent, ça se termine en éclats de rire ! De nombreuses anecdotes sont évoquées, on a donc forcément un petit pincement au cœur. Mais une fois le coup de sifflet donné, chacun défend son maillot ! Il n’y a aucune animosité, mais on ne se fait pas de cadeau pour autant. Ce qui est magnifique, c’est de voir que nous sommes toujours tous liés par une profonde amitié après tant d’années de séparation.«