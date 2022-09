Vers un retour de flamme dans le dossier Milan Skriniar

Cible prioritaire de l’été en défense centrale, Milan Skriniar pourrait de nouveau faire l’objet d’une offensive du PSG cet hiver. Paris pourrait bien avoir des arguments pour cette fois faire plier l’Inter, engouffré dans un dossier moins aisé qu’imaginé initialement.

Un point venait noircir le tableau au moment de faire le bilan du dernier mercato estival du PSG : la non-venue d’un défenseur central parallèlement aux départs d’Abdou Diallo et de Thilo Kehrer et à une volonté annoncée d’installer un système avec une défense à trois. En conférence de presse, Christophe Galtier n’a pas caché sa frustration sur ce point, tandis que Luis Campos a lui-même admis sur l’antenne de RMC Sport ne pas être pleinement satisfait du mercato parisien, notamment du fait de la non venue d’un défenseur axial. Le manque d’un élément supplémentaire dans cette zone aux côtés de Marquinhos, Presnel Kimpemble et Sergio Ramos (dont l’état physique suscite toujours des interrogations) se fait fortement ressentir après la blessure du second cité, quand bien même Danilo Pereira assure avec brio l’intérim.

La feuille de route était pourtant établie dès la fin du printemps. En effet, depuis le début de mois de juin, Milan Skriniar était annoncé comme la priorité absolue du PSG à ce poste. Le défenseur âgé de 27 ans semblait accessible à un an de la fin de son contrat à l’Inter, mais c’était sans compter sur les fermes prétentions des Nerazzurri. Malgré sa situation contractuelle, les dirigeants lombards n’ont eu de cesse de réclamer 70 M€ pour laisser partir le Slovaque, un montant faramineux sur lequel la direction du PSG a toujours refusé de s’aligner – ce qui fait que Christophe Galtier a compris la non-venue du joueur comme il l’a lui-même admis.

En vain, Paris a tenté de faire plier l’Inter jusque dans les derniers instants du mercato. Milan Skriniar est finalement resté au sein du club italien qui, depuis des semaines, faisait filtrer dans la presse que la prolongation de son défenseur serait aisée à boucler s’il ne partait pas. Seulement voilà, ces affirmations ne sont plus aussi claires à la fin de ce mois de septembre. Depuis quelques jours, la presse italienne se montre moins optimiste quant aux chances de voir Milan Skriniar parapher un nouveau bail avec le club italien dans les prochaines semaines et cela se vérifie dans l’édition de La Gazzetta dello Sport ce mardi.

Une prolongation pas aussi simple qu’anticipé, le PSG à l’affût pour janvier

Dans le détail, le quotidien sportif italien au papier rose indique que l’Inter va rencontrer l’entourage de son joueur après la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions. Problème : les négocations promettent d’être difficiles tant l’écart entre l’offre et la demande est grand. Alors que l’offre maximum de l’Inter sera de 6 M€/an bonus compris, Milan Skriniar demandera pas moins de 7,5 M€/an.

Si un terrain d’entente peut toujours être trouvé, il apparait clair que le dossier sera loin d’être aussi aisé qu’imaginé un temps par l’Inter, tout en sachant que le PSG est prêt à venir jouer les troubles fêtes. Il y a quelques jours, La Gazzetta dello Sport annonçait que le club parisien était prêt à revenir à la charge cet hiver en proposant 30 M€ maximum. Une information réitérée par le quotidien italien ce mardi, qui évoque cette fois un montant compris entre 25 et 30 M€.

De son côté, Matteo Moretto indique sur son compte Twitter que le PSG a promis à Milan Skriniar qu’il tentera de nouveau de le recruter en janvier, qu’il soit à six mois de la fin de son contrat ou qu’il ait prolongé. Et mauvaise nouvelle de plus pour l’Inter, le Slovaque est disposé à écouter attentivement ce que lui proposera Paris selon le journaliste italien.

Il est évidemment trop tôt pour avancer une certitude quant à l’issue de ce dossier, mais il apparait clair que le PSG a une vraie carte à jouer. L’Inter se montrait ferme cet été, mais cette position ne sera pas tenable cet hiver à six mois de la fin du contrat de son joueur. Cela reviendrait à assumer un possible départ libre de Milan Skriniar au terme de la saison, alors que la solution d’une vente à Paris permettrait de percevoir une belle petite somme.

Tout l’enjeu est maintenant de savoir comment les négocations se dérouleront après la double-confrontation entre les Nerazzurri et le Barça. S’il y a la moindre brèche, il ne fait aucun doute que le PSG s’y engouffrera joyeusement pour enfin tenter de régler ce chantier de la défense centrale où il ne compte actuellement que trois joueurs de métier. Autant dire qu’un quatrième choix arrivé sous le sapin de Noël tel que Milan Skriniar ne serait alors pas refusé par Christophe Galtier.