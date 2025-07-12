Donnarumma, un avenir décidé après la CDM des clubs ?

Gianluigi Donnarumma, auteur d’une saison XXL avec le PSG, n’a plus qu’un an de contrat. L’avenir de l’international italien à Paris est encore flou.

Si le PSG a remporté la Ligue des champions, c’est en grande partie grâce à Gianluigi Donnarumma. En effet, le portier italien a multiplié les arrêts de grandes classes lors de la phase à élimination directe de la Champions League afin de permettre à son équipe de rester dans les matches et de se qualifier jusqu’en finale, pour au final soulever la Coupe aux grandes Oreilles avec une démonstration en finale contre l’Inter Milan (5-0). Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, il discute toujours d’une prolongation, lui qui souhaite poursuivre sa carrière au sein des Rouge & Bleu.

D’autres clubs s’intéressent à lui

L’Equipe indique que depuis des mois, l’entourage de Gianluigi Donnarumma discute avec les dirigeants du PSG d’une prolongation de son contrat. « Paris lui a soumis une proposition selon la formule instaurée par le conseiller sportif Luis Campos depuis 2022 : un salaire fixe complété par une part variable (calculée notamment en fonction du nombre de matches disputés) qui peut représenter jusqu’à un tiers des revenus. Un des nœuds du problème, car « Gigio » est le dernier joueur à avoir un contrat de l’ancienne ère, qui lui assure un salaire d’environ 850 000 € brut par mois », avance le quotidien sportif. Ces derniers mois ont alterné le chaud et le froid sur ce dossier. Le PSG avait ouvert la piste menant à Lucas Chevalier. Le Lillois plaît beaucoup à Campos, mais l’année 2025 de Donnarumma modifie le paysage. Ses performances majuscules en Ligue des champions l’ont placé en position de force, indique L’Equipe. Ses grosses performances n’ont pas laissé insensibles d’autres clubs européens, dont Chelsea, assure le quotidien sportif. Il avait été acté entre Paris et l’Italien qu’une décision serait prise à l’issue de la Coupe du monde des clubs. La priorité de l’intéressé, il l’a dit publiquement, serait de rester. Mais pas à n’importe quelles conditions, conclut L’Equipe.