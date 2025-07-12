CDM des Clubs – Un cadre de Chelsea incertain contre le PSG ?

Demain soir (21 heures, DAZN, TF1), le PSG affronte Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Un de ses joueurs cadres est incertain pour ce choc.

Après avoir éliminé le Real Madrid (4-0) et Fluminense (2-1) en demi-finale, le PSG et Chelsea se retrouvent en finale de la Coupe du monde des clubs demain soir. Du côté du club de la capitale française, Luis Enrique devra faire sans Willian Pacho ni Lucas Hernandez, expulsés contre le Bayern Munich en quart de finale (2-0) et qui ont écopé de deux matches de suspensions. Ils ont purgé le premier contre les Madrilènes et manqueront donc également la finale contre les Blues. Ce devrait également être le cas de Presnel Kimpembe, blessé.

« Il n’a pas pu participer pleinement à la séance d’entraînement »

Du côté de Chelsea, Enzo Maresca pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Présent en conférence de presse d’avant-match, le coach des Londoniens a expliqué que l’une de ses pièces maîtresses de cette saison 2024-2025, Moises Caicedo, était incertaine pour ce choc contre le PSG. « Moises est un joueur très important pour nous. Ce matin (hier, NDLR), il n’a pas pu participer pleinement à la séance d’entraînement, mais on espère qu’il pourra être là dimanche. » Devant les journalistes, il a également été très élogieux envers le PSG. « Je suis d’accord avec la plupart des gens qui disent que c’est la meilleure équipe d’Europe et du monde. C’est parce qu’ils le démontrent. Nous avons un immense respect pour eux. J’aime beaucoup les regarder jouer, mais nous sommes ici pour faire de notre mieux et gagner la finale. »