Draxler reste flou sur son avenir avec le PSG 

Dans une semaine, le PSG retrouvera enfin la Ligue 1 avec la réception de Lorient le dimanche 3 avril prochain à 20h45. Les Rouge & Bleu auront aussi leurs internationaux de retour pour cette rencontre, eux qui sont avec leur sélection nationale. Ce samedi, l’Allemagne a battu Israël sur sa pelouse au terme d’une rencontre largement maîtrisée (2-0). Les deux Parisiens, Julian Draxler et Thilo Kehrer, étaient non seulement titulaires mais ont aussi joué 90 minutes. Une belle opportunité pour ces deux joueurs, en mal de temps de jeu et de confiance au PSG. Le milieu de terrain s’est exprimé dans la presse après cette rencontre et est resté vague sur son avenir et a érigé comme priorité : jouer le plus possible en vue de la Coupe du Monde.

« Je dois avoir plus de matchs, même pour la Coupe du Monde. En été, vous verrez ce qui se passera, mais j’ai besoin de rythme ! […] C’était bien d’être sur le terrain pendant 90 minutes de plus. Je suis toujours convaincu que j’ai la qualité d’aider l’équipe. Je ne relâcherai en aucun cas et je convaincrai le sélectionneur que je peux avoir ma place dans cette équipe. »

Hansi Flick, le coach allemand, est aussi revenu sur le temps de jeu de Julian Draxler au PSG et son statut au sein de l’équipe : « La qualité que l’on trouve à Paris dans sa position ne rend pas la chose facile pour lui. Mais je suis loin de donner des conseils à un joueur pour qu’il change de club ou non. »