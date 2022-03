En attendant le retour de la Ligue 1 le 3 avril prochain, les joueurs du PSG sont actuellement éparpillés aux quatre coins du monde pour disputer les matches de sélection. Ce samedi soir, trois joueurs étaient concernés par des matches amicaux.

Allemagne / Israël (2-0)

Appelés par le sélectionneur de l’Allemagne, Hans-Dieter Flick, les deux Parisiens, Thilo Kehrer et Julian Draxler, étaient titulaires et ont participé à la victoire de la Nationalmannschaft face à l’Israël (2-0). Dans un match à sens unique, les Allemands ont fait la différence en fin de première période grâce à Kai Havertz (36′) et Timo Werner (45’+1). Les deux sélections ont également manqué un penalty dans cette rencontre. Pour son prochain match amical, l’Allemagne affrontera les Pays-Bas mardi prochain. Très peu utilisés par Mauricio Pochettino, Thilo Kehrer (latéral droit) et Julian Draxler (ailier droit) ont disputé l’intégralité du match, une première pour le milieu offensif parisien depuis le 8e de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice le 31 janvier dernier. Les deux joueurs du PSG ont livré des prestations correctes, comme le rapporte Bild dans ses notes d’après-match (1 étant la meilleure note et 6 la pire).

Kehrer (3) : Il commencé son match par une mauvaise passe, mais il a ensuite pris de l’assurance

: Il commencé son match par une mauvaise passe, mais il a ensuite pris de l’assurance Draxler (3) : Du bon et du moins bon. Il s’est efforcé à accélérer le jeu. Il a montré quelques combinaisons bien senties avec Havertz et Musiala. Il a crée une bonne occasion pour Havertz. Mais, il a parfois été trop hésitant ou trop maladroit.

XI Allemagne (4-2-3-1) : ter Stegen (Trapp, 46′) – Kehrer, Tah, Schlotterbeck, Raum (Günter, 62′) – Gündogan (Müller, 46′), Weigl (Stach, 62′) – Draxler, Musiala, Havertz (Nmecha, 80′)- Werner (Sané, 71′)

Pays-Bas / Danemark (4-2)

De leur côté, les Pays-Bas étaient opposés au Danemark à l’occasion d’une rencontre amicale. Décevant avec le PSG depuis le début de la saison, Georginio Wijnaldum est resté sur le banc lors de cette rencontre. Les Néerlandais se sont imposés sur le score de 4-2 grâce à des réalisations de Steven Bergwijn (16′, 71′), Nathan Aké (29′) et Memphis Depay (37′ sur penalty). À noter le retour de Christian Eriksen en sélection, huit mois après son arrêt cardiaque survenu lors de l’Euro 2020. Le joueur de Brentford a marqué un but pour son retour. Pour leur prochain match, les Pays-Bas affronteront l’Allemagne dans deux jours.

XI Pays-Bas (3-4-1-2) : Flekken – De Ligt, van Dijk, Aké – Dumfries, Koopmeiners, F.de Jong, Blind – Berghuis – Bergwijn (Malen, 77′), Depay (Groeneveld, 77′)