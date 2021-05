Draxler et Kehrer pas convoqués pour l’Euro

À moins d’un mois de l’ouverture de l’Euro (11 juin-11 juillet), les différents sélectionneurs européens livrent leur liste des 26 joueurs pour disputer cette compétition. Après l’Equipe de France hier soir, c’était au tour de l’Allemagne (adversaire des Bleus en phase de groupes) d’annoncer les joueurs retenus pour disputer cet Euro. Et pour ce championnat d’Europe, le sélectionneur de la Mannschaft – Joachim Löw – a décidé de se passer des deux Allemands du PSG : Thilo Kehrer et Julian Draxler. Après deux ans et demi d’absence, Thomas Müller et Mats Hummels sont rappelés. L’attaquant de l’AS Monaco, Kevin Volland, fait également son retour cinq ans après sa dernière convocation. L’ancien Parisien, Kevin Trapp, a également été convoqué.

La liste des 26 joueurs allemands pour l’Euro