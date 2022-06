Le mercato du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Alors que les Rouge & Bleu reprendront le chemin de l’entraînement début juillet, le flou entourant le futur coach parisien est toujours présent. En effet, Zinédine Zidane ou Christophe Galtier sont pressentis pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, dont le départ n’est pas encore officiellement acté. Mais le nouveau conseiller football du PSG, Luis Campos, travaille également pour renforcer l’effectif, et notamment au poste de milieu de terrain. Et selon certains médias, Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (LOSC) sont bien partis pour rejoindre le PSG.

« Renato Sanches coche aussi la case Blessure Saint-Germain »

Sur les ondes de France Bleu Paris, le journaliste, Julien Froment, a donné son ressenti sur les probables arrivées des deux Portugais au PSG : « Vitinha ? C’est en quelque sorte le successeur de Marco Verratti, à ceci près que pour le moment il n’est jamais blessé. Surtout, il a le même profil que le hibou italien. Serein balle au pied et une bonne vision du jeu. Il agrandit le terrain, voilà ce qu’on dit de lui au Portugal. Plusieurs médias français et portugais annoncent un accord total entre le PSG, Porto et Vitinha pour un montant d’environ 40M€. Mais à ce prix-là, s’il confirme tous les espoirs placés en lui, on peut dire que c’est cadeau », a déclaré Julien Froment avant de se montrer plus dubitatif sur le cas de Renato Sanches, notamment en raison de sa fragilité physique. « C’est un profil qui ferait du bien au PSG. Sur le terrain, c’est un pitbull, un énorme volume de jeu, un excellent dribbleur et qui n’hésite pas à tirer de loin. Il coche beaucoup de cases, mais problème, il coche aussi la case Blessure Saint-Germain avec 27 matches manqués sur les deux dernières saisons pour cause de blessure. Il est aussi un peu inconstant, pouvant sortir des matches énormes comme d’être transparent. »

« Luis Campos a bien étudié le groupe parisien »

Dans sa chronique, Julien Froment a également évoqué le travail qui attend Luis Campos dans la capitale française : « Moins de bling bling, plus de complémentarité. En quelque sorte, Luis Campos est en train de poser les premières pièces du puzzle. Il a bien étudié le groupe parisien et il a vu les carences dans certains aspects du jeu. Et là, justement, il est en train de les rectifier. Alors, ce sont des joueurs d’avenir et jeunes, il y a aussi un risque pour que ça ne fonctionne pas, mais l’ancien homme de Lille et Monaco a du flair. Il l’a déjà montré par le passé. En tout cas, les noms sont peut-être moins ronflants mais porteur d’espoir. Il ne lui restera qu’un dossier plus compliqué à gérer : se séparer des indésirables. Et là, il serait bien inspiré, avec Antero Henrique, de les éparpiller façon puzzle aux quatre coins de la capitale. »