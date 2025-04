LDC – Désiré Doué titulaire contre Aston Villa ?

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Désiré Doué pourrait être titulaire sur la pelouse du Parc des Princes.

Hier après-midi, le PSG s’est adjugé le titre de champion de France en s’imposant sur la plus petite des marges pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 contre Angers (1-0). Avec ce titre atteint, le deuxième de la saison, le club de la capitale peut désormais se concentrer sur sa double confrontation contre Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions. Mercredi soir, Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet. De retour partiellement aux entraînements collectifs, Lee Kang-in pourra-t-il postuler pour une place dans le groupe ? Réponse dans les prochaines heures.

À la place de Barcola ou Kvaratskhelia ?

En ce qui concerne l’équipe que pourrait aligner le coach du PSG, il y a peu de doutes sur les joueurs alignés. Gianluigi Donnarumma devrait être reconduit dans les buts. Pour remplacer Marquinhos, suspendu pour la manche aller, Lucas Beraldo, qui n’a pas joué hier contre Angers, pourrait débuter au côté de Willian Pacho en défense centrale, selon L’Equipe. Le quotidien sportif indique que le milieu de terrain devrait être confié au trio Fabian Ruiz-Vitinha-Joao Neves. Un doute persiste en attaque. Performant ces dernières semaines et buteur à quatre reprises lors de ses trois derniers matches, Désiré Doué pourrait-il avoir une place de titulaire dans le trio offensif ? « Le Français n’a pas disputé toute la rencontre (sorti à la 67e) et se montre de plus en plus indispensable. Qui sortir alors, Khvicha Kvaratskhelia ou Bradley Barcola ? Pas évident tant ils sont importants également. Autant de problématiques à résoudre pour l’Espagnol dans les prochains jours », conclut L’Equipe.