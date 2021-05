Galtier : “Le PSG est habitué à jouer tous les trophées”

En cette fin de saison 2020-2021, le PSG est encore en course pour remporter deux compétitions (Ligue 1 et Coupe de France). Concernant le championnat, le LOSC et le PSG sont les équipes les mieux placées pour remporter le titre de champion de France, à trois journées de la fin. Leader avec un point d’avance sur le PSG (75 pts), le club nordiste disputera un derby face au RC Lens (5e) ce vendredi soir (21h). Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Dogues – Christophe Galtier – s’est présenté en conférence de presse pour évoquer cette lutte face aux Rouge et Bleu.

“L’enjeu est sur le résultat pas sur la rivalité avec Lens. Lens va se battre pour accrocher une place européenne. Nous, on voudrait rester en tête. La Ligue des champions et le titre sont en jeu. L’élimination du PSG en C1 peut-elle changer la donne ? Je ne sais pas, ils sont habitués à jouer tous les trophées. Ils sont aussi en course pour la Coupe de France (demi-finale face à Montpellier, ndlr). Je ne sais pas si cette élimination va laisser des traces”, a commenté Christophe Galtier, dans des propos rapportés par RMC Sport. “Je pense que Paris gagnera les trois prochains matches (Rennes, Reims et Brest) donc si on veut rester en tête, il faut gagner les trois prochains matches (Lens, Saint-Etienne et Angers).”