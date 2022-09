Les relations entre Kylian Mbappé et Neymar font beaucoup parler depuis plusieurs semaines. Fusionnelle lors de leur arrivée en 2017, leur entente a vécu des hauts et des bas pendant les six saisons ensemble sous le maillot du PSG. En conférence de presse avant la Juventus, l’attaquant français ne s’était pas caché au moment de répondre à cette question. De son côté, Neymar n’a pas voulu répondre à une question sur ses relations avec le Français (23 ans) à l’issue de la victoire du Brésil contre le Ghana (3-0). L’Equipe du Soir s’est posé la question de savoir si cette relation pourrait pourrir la saison du PSG. Pour Vincent Duluc, c’est non.

« Je ne pense pas que cela va pourrir la saison du PSG«

« Je ne pense pas que cela va pourrir la saison du PSG. D’abord parce que la réponse de Neymar elle vient après une longue conférence de presse, ce n’était pas contre Kylian Mbappé. Et ensuite, je ne pense pas que sur le moment, Neymar soit capable de faire le match avec Mbappé pendant toute la saison. Il ne l’a jamais fait, il n’a jamais fait une saison entière. La Coupe du Monde va avoir un impact énorme. Celui qui peut-être le plus fort toute la saison, ça va être Mbappé. Je doute que Neymar tienne toute la saison. »