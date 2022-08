Le PSG est à la recherche d’un défenseur central depuis le début du mercato. Et depuis plusieurs semaines, la priorité numéro 1 se nomme Milan Skriniar. Malgré un accord avec le joueur sur un contrat de cinq ans et un salaire d’un peu plus de 7 millions d’euros, le club de la capitale s’est heurté aux exigences de l’Inter qui souhaite récupérer 80 millions d’euros pour son international slovaque, encore sous contrat jusqu’en juin 2023.

L’Inter va travailler pour le prolonger

Alors que le dossier semblait clos depuis plusieurs jours, un retour de flamme est revenu ce mercredi. Selon plusieurs médias et spécialistes du mercato, l’Inter et le PSG auraient repris les discussions pour un transfert de Milan Skriniar, les dirigeants parisiens étant confiants dans la réussite de son dossier. En effet, ils auraient fait une nouvelle proposition de 70 millions d’euros bonus compris. Mais le club milanais en demande encore 80. Ce mercredi soir, Gianluca Di Marzio a fait un point sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, l’Inter aurait tranché. Milan Skriniar ne bougera pas. Les Nerazzurri ont décidé de le conserver et voudraient désormais le convaincre de prolonger son contrat.