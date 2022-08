Le PSG a renoué avec le succès ce soir sur la pelouse de Toulouse (0-3) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Christophe Galtier a salué la performance de son équipe ce soir même s’il regrette le relâchement qui a permis aux Toulousains d’espérer revenir dans la rencontre.

« Déjà, félicitations au jeu proposé par l’équipe de Philippe (Montanier, ndlr). Je trouve que l’on a fait un match sérieux avec beaucoup de qualités techniques et beaucoup de situations favorables, assure le coach du PSG pour Canal Plus Foot. C’est une victoire logique mais à partir du moment où on a relâché un petit peu la pression, où on a un peu moins d’effort, on a donné un peu d’espoirs à Toulouse. Le gardien de Toulouse a fait une performance exceptionnelle. Mais tant que l’écart n’est pas creusé, on n’est pas à l’abri d’une situation. Mais voilà, c’est le deuxième match de la semaine, il était important de réagir après la perte de point contre Monaco. Les attaquants ont marqué, Leo a fait deux passes décisives. C’est très bien pour notre trio offensif. En fin de match, je voulais voir autre chose avec trois milieux de terrain, une option sur laquelle on doit réfléchir ou travailler.«