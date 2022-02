Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 28 février 2022. Focus sur la forme étincelante de Kylian Mbappé, une possible prolongation pour le Français avec le record de Cavani en vue ? Les difficultés affichées par Thilo Kehrer et Georginio Wijnaldum face à l’AS Saint-Etienne.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Kylian Mbappé. Auteur de deux buts et d’une passe décisive ce samedi face à l’AS Saint-Etienne (3-1), l’attaquant de 23 ans a une nouvelle fois brillé et est surtout entré un peu plus dans l’histoire du club. En effet, Kylian Mbappé a égalé Zlatan Ibrahimovic (156 réalisations) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Rouge & Bleu. « Une étape pour celui qui repousse sans cesse les limites du raisonnable. » Après cette rencontre, son coach – Mauricio Pochettino – n’a pas manqué de faire l’éloge de son meilleur joueur : « C’est incroyable, magnifique. Nous sommes très contents de lui, qu’il soit avec nous. Je suis fier de lui ! (…) Kylian est un joueur fantastique. » L’international français a également reçu un hommage de la tribune Auteuil avec une banderole : « De Bondy à Paris, Kylian ton histoire s’écrit ici ! », tandis que le coach adverse, Pascal Dupraz, a aussi eu des mots élogieux pour le champion du Monde 2018 : « Il est exceptionnel. Je suis spectateur privilégié mais spectateur quand même. Nous avons l’impression de le voir déclencher ses courses, mais nous ne pouvons que déplorer que les défenseurs n’arrivent pas à le suivre et le contrer. »

Même si Kylian Mbappé (205 matches) a mis 25 matches de plus que Zlatan Ibrahimovic (180 matches) pour atteindre ce total de 156 buts, « Ce serait oublier qu’Ibra a écrit sa légende dans la capitale avec dix ans d’expérience supplémentaire » et un bagage de joueur expérimenté à travers l’Europe. Reste plus qu’à savoir où l’international français continuera à briller la saison prochaine, « avec la volonté de marquer un peu plus les esprits à Paris, comme en Espagne. »

Le quotidien francilien revient également sur les difficultés de Thilo Kehrer et Gini Wijnaldum lors de la victoire face à l’AS Saint-Etienne ce week-end. Tous les deux titulaires au coup d’envoi, les deux Parisiens ont affiché un niveau décevant lors de cette rencontre. Comme le FC Nantes il y a dix jours, l’ASSE avait ciblé le côté gauche afin d’amener du danger dans la défense parisienne. Positionné dans un rôle de latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, Thilo Kehrer a souffert en première période. Laissé trop seul par Georginio Wijnaldum et Leo Messi, l’international allemand a subi face aux Verts. « Avant la pause, l’ASSE avait lancé 75 % de ses offensives sur ce côté et tenait le nul 1-1. » Sans l’aide de ses coéquipiers, le défenseur central de formation a souffert face à Denis Bouanga avant d’être remplacé à la pause par Mauricio Pochettino.

Concernant Georginio Wijnaldum, il continue de décevoir et de livrer des prestations très médiocres. En 90 minutes, le Néerlandais a seulement touché 38 ballons et son apport était quasi inexistant dans la construction du jeu. « Ce n’est qu’un de plus que… Gianluigi Donnarumma. C’est surtout 20 de moins que Danilo contre le Real Madrid, pourtant au même poste et aux qualités techniques supposées moindres. » Face à l’OGC Nice ce samedi, les deux joueurs devraient retrouver le banc de touche et laisser leur place à Achraf Hakimi et Marco Verratti, tous les deux absents face à l’ASSE.

De son côté, L’Equipe se concentre également sur Kylian Mbappé. Après avoir égalé Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG, le numéro 7 parisien a évoqué le record d’Edinson Cavani (200 buts) : « Bien sûr qu’être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qui va se passer. » Un signe d’une éventuelle prolongation avec les Rouge & Bleu ? Est-ce un simple coup de com’ ou son départ au Real est-il déjà acté ? « Peu probable, le garçon étant plutôt du genre à assumer ou à se taire plutôt qu’à mentir. Sa prise de parole à ce moment-là, pour dire ces mots-là, n’est pas anodine. Elle confirme qu’il n’a toujours pas pris sa décision alors que les discussions se poursuivent en coulisse. », rapporte le quotidien sportif. Alors qu’il lui reste 44 buts avant d’égaler Edinson Cavani pour le titre de meilleur buteur de l’histoire du PSG, la prise de parole de Kylian Mbappé « permet d’envisager, pour la première fois publiquement, une éventuelle prolongation. »

Et pour atteindre ce potentiel objectif, il lui faudrait au minimum une saison supplémentaire avec le maillot parisien, lui dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. S’il a tout remporté en France (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions), ce titre honorifique de meilleur buteur peut avoir son importance pour le joueur, comme il l’a rappelé après la rencontre face à l’ASSE. « Ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens que ce soit statistique ou cette mémoire visuelle, donner des émotions (…) J’ai toujours fait en sorte d’être le numéro 1, donc il faut continuer d’aller le (Cavani) chercher, il reste des matches. Mais ce n’est pas l’obsession. L’obsession c’est quand même les titres, c’est la Ligue des champions, c’est le 10e titre de Ligue 1. » Autres éléments à prendre en considération, la banderole déployée par le Virage Auteuil ainsi que l’ovation reçue par le public en fin de match. « Ces démonstrations d’affection ne sont donc pas à négliger dans la réflexion qui est la sienne. »